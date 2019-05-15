Военнопленного украинского моряка Василия Сороку,который получил ранение при захвате россиянами украинских судов, отправили в больницу, в которой ему ранее оперировали руку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат моряка Сергей Бадамшин.

«Следователь ФСБ сегодня сообщил, что военнопленного Василия Сороку отвезли на обследование в ГКБ 4, в которой ранее оперировали руку», – написал он.

По словам защитника, в связи с невозможностью лечения и обследования в условиях СИЗО Лефортово в апреле адвокатами неоднократно ставился вопрос о дополнительном послеоперационном обследовании и реабилитации у оперировавшего Василия доктора. «Следствие пообещало после праздников организовать обследование. Слово свое сдержали. Ждем результаты обследования. Надеюсь, что выздоровление и реабилитация пойдет плановым путем, без осложнений», – сообщил Бадамшин.

Напомним, ранее отец Сороки сообщил, что после операции у военнопленного моряка не функционируют четыре пальца.