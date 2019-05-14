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В Почаевской лавре в день памяти преподобного Иова пройдет пасхальный фестиваль.

Фото: УПЦ

19 мая в Успенской Почаевской лавре состоятся торжества в честь преподобного Иова, игумена Почаевского, и IV Фестиваль пасхальных песнопений, сообщается на сайте обители.

В праздничный день в Преображенском соборе будут совершены две Литургии – в 5.30 и 9.00. По окончании поздней Литургии состоится крестный ход с мощами прп. Иова – раку пронесут от Преображенского собора к Пещерному храму, месту постоянного пребывания мощей.

Вечером на территории лавры пройдет IV Фестиваль пасхальных песнопений. Участники мероприятия соберутся в Свято-Троицком соборе в 16.00.

Празднование памяти преподобного Иова Почаевского традиционно проходит в Лавре в течение трех дней и начинается 17 мая вечерним богослужением (Успенский собор, 16.00) и большим крестным ходом с честными мощами святого игумена вокруг обители (около 19.00). 18 мая во время всенощного бдения в Преображенском соборе все участники богослужения смогут приложиться к святым мощам прп. Иова и будут помазаны освященным елеем.
ForUm

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