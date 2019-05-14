Под зданием Министерства внутренних дел произошла стычка между правоохранителями и активистами, требующими отставки главы МВД Арсена Авакова.



Активисты пытались обнести лентой здание МВД, как накануне - здание Генеральной прокуратуры, но правоохранители им не разрешили. Затем участники акции решили пойти навстречу правоохранителям и обнести лентой флагштоки у МВД, но правоохранители окружили их, сообщает УНИАН.

Адвокат Маси Найем, который также прибыл на место акции, пытался прицепить ограничительную ленту через ряд правоохранителей, но его оттолкнули. Активисты вступились за него, началась потасовка.

Правоохранители применили слезоточивый газ и оттеснили людей от здания. Сейчас между правоохранителями и активистами происходит словесная перепалка.