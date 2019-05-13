Сумма компенсаций от Германии за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, превышает 1 трлн долларов. Об этом заявил председатель комитета Сейма по репарациям, депутат от партии «Право и Справедливость» Аркадиуш Мулярчик, сообщает 112 Украина со ссылкой на издание Sieci.

Отчет, в котором всесторонне оцениваются понесенные Польшей потери, в ближайшее время будет передан руководству страны.

«В ближайшие дни отчет будет направлен самым важным людям в стране. Это вопрос к руководству нашего государства, что они будут делать с этим документом. Лично я считаю, что было бы хорошей идеей обнародовать документ 1 сентября 2019 года, в 80-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на Польшу», - заявил Мулярчик.

Также он подчеркнул, что этот доклад должен рассматриваться германской стороной как приглашение к диалогу и беседе.

Политик отметил, что не хочет называть точную сумму ущерба, которая фигурирует в отчете, но подтвердил, что она превышает 1 трлн долларов.

В сентябре 2017 года Германия отклонила требование Польши о новых переговорах о выплате дополнительных репараций за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны. По словам спикера германского правительства Штеффена Зайберта, эта проблема уже была урегулирована в 1953 году, когда Германия выплатила значительные репарации Польше за общие военные убытки.

«В августе 1953 года Польша приняла обязывающее решение отказаться от требований относительно дальнейших военных репараций. Этот вопрос был урегулирован как юридически, так и политически. Для федерального правительства нет никаких оснований подвергать сомнению силу отказа от репараций в 1953 году с точки зрения международного права», - отметил Зайберт.

По мнению авторов доклада об окончательной сумме ущерба Польши, она получила только долю репараций из советской зоны оккупации, а после образования ГДР в августе 1953 года польское и советское правительства договорились об отказе взимания репараций с ГДР.

В апреле текущего года депутат Сейма и член парламентского комитета по репарациям Януш Шевчак заявил, что Польша хочет получить от Германии 900 млрд долларов репараций. Ранее Аркадиуш Мулярчик заявил, что Польша имеет право потребовать компенсацию от Германии в размере 850 млрд долларов.