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В Коростышеве Житомирской области в школе распылили газ, в результате чего в больницу доставили 13 детей, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

«Правоохранители выяснили, что около 10:40 на перемене между уроками в помещении туалета школы на третьем этаже кто-то из учеников распылил неизвестное вещество, из-за которого у присутствующих возникло жжение и раздражение лица и кожи. В местную больницу доставлены 13 школьников от 2005 до 2009 годов рождения. Учебный процесс после проветривания помещения продолжился», – говорится в сообщении.

Отмечается, что газ распылил ученик 8-го класса 2005 года рождения. Предварительная квалификация события - ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

 
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