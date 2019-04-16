На территории одной из школ в Беляевском районе Одесской области в результате распыления газового баллончика, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

В полицию поступило сообщение от директора учебного заведения о том, что неизвестный на перемене распылил газовый баллончик в помещении класса.

В результате инцидента в больницу с предварительным диагнозом ожог дыхательных путей перечным газом были доставлены 36 учеников школы. После оказания помощи 26 из них покинули медицинское учреждение, еще десяти сейчас оказывается медицинская помощь.

Предварительно установлено, что перечный газовый баллончик в школу принес ученик 9 класса и распылил его во время перерыва. Сейчас газовый баллончик изъят. Решается вопрос о привлечении родителей ученика к административной ответственности по ст. 184 КУоАП. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа Беляевского отдела полиции, руководство и инспекторы ювенальной превенции ГУНП в Одесской области. Проверка продолжается.