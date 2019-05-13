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Президент Петр Порошенко во время визита в Брюссель вручил президенту Европейского Совета Дональду Туску орден Ярослава Мудрого. Об этмо сообщается на странице Главы Украинского государства в Facebook.

«Горжусь возможностью наградить большого друга Украины президента Европейского Совета Дональда Туска высокой государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого», - отметил Порошенко.

«Спасибо, господин президент, за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности», – подчеркнул Президент.
ForUm

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