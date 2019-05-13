С 30 мая по 15 июня Укрзализныця приостанавливает железнодорожное сообщение с Кропивницким, сообщает пресс-служба компании

«Из-за многочисленных настойчивых обращений органов местной власти Кропивницкого в связи с сооружением транспортного путепровода на период с 30 мая по 15 июня 2019 вносятся временные изменения в расписание и маршрута следования некоторых пассажирских поездов на участке Знаменка – Помошная», – говорится в сообщении.

В частности, по измененному маршруту и ​​расписанию будут курсировать такие поезда: №120/119 Запорожье-Львов, №053/054 Днипро-Одесса, № 007/008 Харьков-Одесса, №790/789 Киев-Кременчуг, №091/092 Одесса-Константиновка, №59/60 Харьков-Одесса.

Отмечается, что пассажиры, которые до 6 мая включительно оформили проездные документы на указанные поезда, в случае отказа от поездки до отправления поезда могут вернуть проездные документы в билетных кассах.