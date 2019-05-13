Прокуратура Швеции решила снова открыть предварительное уголовное расследование против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании.

Заместитель директора прокуратуры Швеции Ева-Мари Перссон заявила об изменении обстоятельств после того, как Ассанжа на прошлой неделе задержали в посольстве Эквадора в Лондоне, что позволяет Великобритании экстрадировать Ассанжа в Швецию на допрос, сообщает Радио Свобода.

По ее словам, об экстрадиции Ассанжа будут просить после того, как он закончит отбывать срок наказания в Британии в 2020 году. Как заявила Перссон, какой из запросов об экстрадиции Ассанжа является приоритетным: шведский или американский, будут решать британские власти.

США просят выдать основателя WikiLeaks по обвинению в разглашении секретной информации о войне в Афганистане и Ираке. Великобритания, в частности, должна решить, следует ли выдавать Ассанжа Соединенным Штатам в ответ на обвинения в том, что он вступил в сговор с экс-аналитиком разведки США Челси Мэннинг в 2010 году, чтобы получить секретную информацию. В случае доказательства вины Ассанжу грозит до пяти лет заключения.

Шведское расследование Ассанжа прекратили в 2017 году. Запрос на его восстановление в прошлом месяце подал адвокат женщины, обвиняющей Ассанжа в изнасиловании в Швеции в 2010 году.

Основатель Wikileaks отрицает обвинения, утверждая, что половой акт был по согласию обеих сторон.

11 апреля Ассанжа арестовали в Лондоне после того, как Эквадор выдал его британским правоохранителям. Британский суд санкционировал арест после того, как Ассанж нарушил условия освобождения под залог в 2012 году. За это 1 мая 2019 Ассанжа приговорили к 50 неделям тюремного заключения.