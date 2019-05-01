Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признан виновным в нарушении судебного распоряжения, в результате которого семь лет назад он был выпущен под залог, что позволило ему впоследствии укрыться в посольстве Эквадора.

В среду лондонский королевский суд района Сазерк, где состоялись слушания, приговорил 47-летнего обвиняемого к 50 неделям тюремного заключения, сообщает ВВС.

Дело об экстрадиции Ассанжа будет слушаться в Лондоне в четверг.

Ассанж появился в суде с небольшой, аккуратно подстриженной, бородкой и усами, одетый в серую толстовку и черный пиджак, и внешне произвел гораздо более уравновешенное впечатление, чем три недели назад, когда его внезапно выдворили из эквадорского посольства.

Он передал через своего адвоката письмо суду, в котором, как выразился адвокат, его подзащитный «выразил личное сожаление по поводу своего решения».

В суде были зачитаны выдержки из письма: «В какой-то момент я понял, что я в ужасной ситуации. И я сделал, как мне казалось в тот момент, единственный и наилучший выбор».

У зала суда помимо журналистов собрались активисты-правозащитники.

Несколько человек проводили пикет перед зданием.

Изначально обвинения против Ассанжа в изнасиловании были выдвинуты двумя женщинами в 2010 году в Швеции. Вскоре следствие было прекращено, но спустя некоторое время вновь открыто.

Ассанж утверждал, что обвинения в изнасиловании сфабрикованы с целью выдать его США, где ему грозит обвинение в публикации секретных донесений Пентагона, Госдепартамента и других государственных учреждений США.

Чтобы продемонстрировать свою невиновность, он сам в декабре 2010 года явился в Лондоне в полицейский участок, где был арестован, но через девять дней Высокий суд в Лондоне выпустил основателя WikiLeaks из тюрьмы под залог.

В 2012 году, после того как британский суд распорядился о его аресте по делу о выдаче шведским властям, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где пробыл до 11 апреля 2019 года, когда ему было отказано в дальнейшем проживании на территории посольства.

В тот же день его вновь задержала полиция Лондона.