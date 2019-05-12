также в разделеОбщество
ВСУ отрабатывают захват судов в открытом море 15
ОБСЕ зафиксировала военную технику боевиков за пределами мест хранения 9
В патрульной полиции служат более 3 тысяч женщин 11
Два года безвиза: сколько украинцев съездили в ЕС 26
Минюст взыскал почти 2 миллиарда гривен алиментов с начала года 8
С понедельника на дорогах Украины будут действовать 100 радаров TruCam 143
Украина открыла почетное консульство на Сардинии 11
Российское командование обязало боевиков оформить гражданство РФ 45
Правозащитники: Только 5-7% жителей ОРДЛО хотят получить паспорта РФ 59
Минкульт опроверг информацию о восстановлении УПЦ КП 50
В Укрзализныце обнаружили растрату более 50 миллионов 26
Суд отклонил иск о запретите подписывать языковой закон 144
Платит Ахметов: Дубинский раскрыл схему пиарщиков Порошенко 99
В Полтаве частные перевозчики не выехали на маршруты, требуя поднять тарифы 21
В Польше осквернили украинский памятник 29
Вилкула вызвали в НАПК 25
Дождливая погода продержится в Украине еще 5 дней 42
Волкер: РФ на Донбассе ухудшила жизнь даже русскоязычных 96

Сегодня в Украине и многих странах мира отмечают День матери.

День матери это международный и местный праздник, в Украине официально отмечается ежегодно, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая.

Впервые установлен официально Конгрессом США 8 мая 1914 года. После Первой мировой войны этот праздник начали отмечать в Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Чехословакии.

Во времена независимой Украины праздник установлен «... в поддержку инициативы Государственного комитета Украины по делам семьи и молодежи, международной организации Женское общество, Союза женщин Украины, общественной организации Союз украинок... согласно Указу Президента Украины «о Дне матери» от 10 мая 1999 года № 489/99. Отмечают его ежегодно во второе воскресенье мая.

Напомним, Кабинет Министров Украины планирует одобрить проект указа президента про появлении еще одного праздника в Украине - Дня отца.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2429 грн.
33
Теги