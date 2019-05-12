Сегодня в Украине и многих странах мира отмечают День матери.

День матери это международный и местный праздник, в Украине официально отмечается ежегодно, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая.

Впервые установлен официально Конгрессом США 8 мая 1914 года. После Первой мировой войны этот праздник начали отмечать в Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Чехословакии.

Во времена независимой Украины праздник установлен «... в поддержку инициативы Государственного комитета Украины по делам семьи и молодежи, международной организации Женское общество, Союза женщин Украины, общественной организации Союз украинок... согласно Указу Президента Украины «о Дне матери» от 10 мая 1999 года № 489/99. Отмечают его ежегодно во второе воскресенье мая.

Напомним, Кабинет Министров Украины планирует одобрить проект указа президента про появлении еще одного праздника в Украине - Дня отца.