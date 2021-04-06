В Киево-Печерской лавре в день Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля, состоится восемь Божественных литургий.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua.

Богослужения состоятся в: 06.30 – в Дальних пещерах; 06.30 – в Крестовоздвиженском храме; 07.00 – в Трапезном храме; 07.30 - в храме Рождества Богородицы; 07.45 – в Успенском соборе; 08.00 – в храме в честь иконы «Живоносный источник»; 09.15 – в Аннозачатьевском храме; 09.40 – в храме в честь преподобного Сергия Радонежского.

Вечернее богослужение начнется сегодня, 6 апреля, в 16.30 – в Трапезном храме и в 17.00 – в Успенском соборе.

*** Завтра 7 апреля православные отмечают один из 12 главных (двунадесятых) праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа.

До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону, должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж. Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария объявила им о Своем обещании Богу - остаться навсегда Девою. Тогда Ее обручили дальнему родственнику, 80-летнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о Ней и охранял Ее девство.

Спустя четыре месяца по обручении ангел явился Марии, когда Она читала Священное Писание, и, войдя к Ней, сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами». Архангел Гавриил возвестил Ей, что Она обрела величайшую благодать у Бога - быть Материю Сына Божия.

Дева Мария спросила ангела, как может родиться сын у той, которая не знает мужа. Тогда архангел открыл Ей истину, которую он принес от Всемогущего Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».