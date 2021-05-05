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В Донецке верующие УПЦ отметили престольный праздник Свято-Иверского женского монастыря, который возрождается после разрушений.

Фото: Донецкая епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой donetsk.church.ua, в праздник Иверской иконы Божией Матери праздничное богослужение возглавил викарий Донецкой епархии архиепископ Макеевский Варнава.

«Снова и снова в стенах обители звучали слова пасхальной проповеди нашего победного гимна: «Христос воскрес! Воистину воскрес!», – говорится в сообщении.

После литургии состоялся крестный ход вокруг монастырского храма.

Архиепископ Варнава поздравил всех с радостью о Христе Воскресшем и отметил значимость евангельского события Воскресения Христа для Свято-Иверского монастыря: «Воскрес Господь, мы это знаем! Воскрешал Он и раньше, мы читали об этом Евангелие: например, Лазаря, дочь Иаира, сына Наинской вдовы. Воскресит Господь и это место. Мы в это верим, мы этого ждем. Мы уже видим, как восстанавливается наша обитель, как строится новый храм трудами нашего владыки Илариона. Так, раны есть, но они излечимы. Время лечит. Господь лечит. И возрождение будет славным, монастырь станет более величественным, чем раньше!».
ForUm

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