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Оснований для роспуска парламента нет. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, передает Интерфакс-Украина в субботу, 11 мая.

По словам политика, «если парламент принимает решения, следовательно, он должен работать, если же парламент не способен принимать решения, тогда есть основания назначать досрочные выборы».

«Я не вижу оснований для объявления досрочных парламентских выборов. Такие выборы объявляются тогда, когда парламент не работает», – заявила вице-спикер ВР.

Сыроид добавила, что нынешний состав Верховной Рады должен принять Избирательный кодекс.

«Парламент обещал принять закон о пропорциональной системе выборов по открытым спискам, еще есть время и он должен это сделать», – напомнила она.

Вице-спикер Рады отметила, что рабочая группа подготовила проект Избирательного кодекса ко второму чтению, дело только за профильным комитетом.

Напомним, ранее главы провластных фракций Рады не пришли на первую встречу с Зеленским.
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