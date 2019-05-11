В I квартале 2019 года банковский сектор Украины получил рекордные прибыли, банки продолжали наращивать кредитование физических лиц и интенсивно привлекать депозиты населения, сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным регулятора, в I квартале продолжило расти кредитование физических лиц: на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году. При этом, масштаб долларизации розничных кредитов снизился до 29,2%

В январе-марте чистые (то есть без учета резервов) гривневые кредиты бизнеса уменьшились на 4,6%, если сравнить с началом года.

Доля неработающих кредитов снизилась на 1,1 п.п. до 51,7% благодаря росту портфеля розничных кредитов и проведению значительной финансовой реструктуризации Укрэксимбанком. Качество кредитного портфеля в прошлом квартале улучшалось во всех группах банков, кроме банков с российским капиталом.

Национальный банк сохраняет неизменными ожидания по росту чистого гривневого кредитования физических лиц на уровне более 30% г/г в 2019 году. Принимая во внимание такой рост портфеля, Национальный банк проведет оценивание связанных с этим рисков.

В январе-марте темп прироста гривневых депозитов населения отвечал прошлогоднему (+3,5%), самые высокие темпы зафиксированы в частных банках (+7,6%). В годовом исчислении средства физических лиц в банках в национальной валюте выросли на 15%, что соответствует темпам предыдущих двух лет. В то же время долларизация вкладов физических лиц снизилась до 46,3%.

Напомним, в первом квартале 2019 года платежеспособные банки получили 13,2 млрд грн чистой прибыли.