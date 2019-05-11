также в разделеЭкономика
Украина возобновила транзит российской нефти через нефтепровод «Дружба» 9
Укрзализныця построила свой первый зерновоз 42
Миссия МВФ приедет в Украину в ближайшие недели 14
Нафтогаз: Облгазы придумали новую схему шантажа потребителей 161
Гривня укрепилась до рекордных показателей 63
ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины 32
Глава Налоговой озвучил планы по реформированию ведомства 17
Кабмин сохранил спецобязательства для «Нафтогаза» 14
Кабмин назначил Верланова главной Государственной налоговой службы 54
НБУ повысил лимит на выведение дивидендов 22
Средняя зарплата в Украине достигла уровня 2013 года 47
Польша: Уголь с Донбасса идет в Германию 84
«Нафтогаз» подал жалобу на «Газпром» в Еврокомиссию 71
Соотношение госдолга к ВВП Украины упало ниже 60% 35
Рост цен на топливо замедлился 49
У Зеленского предлагают ввести всеобщее декларирование 60
Суд отказался снимать арест с активов Коломойского 29
НБУ отсудил у Коломойского и Боголюбова недвижимость в Днипре 45

В I квартале 2019 года банковский сектор Украины получил рекордные прибыли, банки продолжали наращивать кредитование физических лиц и интенсивно привлекать депозиты населения, сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным регулятора, в I квартале продолжило расти кредитование физических лиц: на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году. При этом, масштаб долларизации розничных кредитов снизился до 29,2%

В январе-марте чистые (то есть без учета резервов) гривневые кредиты бизнеса уменьшились на 4,6%, если сравнить с началом года.  

Доля неработающих кредитов снизилась на 1,1 п.п. до 51,7% благодаря росту портфеля розничных кредитов и проведению значительной финансовой реструктуризации Укрэксимбанком. Качество кредитного портфеля в прошлом квартале улучшалось во всех группах банков, кроме банков с российским капиталом.

Национальный банк сохраняет неизменными ожидания по росту чистого гривневого кредитования физических лиц на уровне более 30% г/г в 2019 году. Принимая во внимание такой рост портфеля, Национальный банк проведет оценивание связанных с этим рисков.

В январе-марте темп прироста гривневых депозитов населения отвечал прошлогоднему (+3,5%), самые высокие темпы зафиксированы в частных банках (+7,6%). В годовом исчислении средства физических лиц в банках в национальной валюте выросли на 15%, что соответствует темпам предыдущих двух лет. В то же время долларизация вкладов физических лиц снизилась до 46,3%.

Напомним, в первом квартале 2019 года платежеспособные банки получили 13,2 млрд грн чистой прибыли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1579 грн.
7
Теги