В первом квартале 2019 года платежеспособные банки получили 13,2 млрд грн чистой прибыли, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 8,7 млрд грн.
Доходы банков за три месяца текущего года выросли на 29% до 58 млрд грн, тогда как расходы на 23% до 44,8 грн грн.
По данным регулятора, факторами роста банковской прибыли стали:
рост чистых процентных доходов банков на 18% до 19,5 млрд грн;
рост чистых комиссионных доходов банков на 18% до 9,9 млрд грн;
положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи на 3,8 млрд грн.
Национальный банк ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой.
Напомним, в 2018 прибыль банковской системы достигла исторического максимума – 21,7 млрд грн.
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