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Киевской местной прокуратурой №7 разоблачен бывший сотрудник полиции в причастности к мошенническому завладению недвижимостью, принадлежащей профессору физико-математических наук, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Правоохранителями в феврале 2019 года был задержан и сообщено о подозрении мошеннику, который, воспользовавшись беспомощным состоянием 62-летнего ученого, похитил документы на две его квартиры в Печерском районе столицы и в дальнейшем завладел указанной недвижимостью, нанеся ущерб на сумму 3 млн 350 тыс. грн. Подозреваемый в настоящее время содержится под стражей в Киевском СИЗО.

По результатам проведенных следственных действий сотрудниками местной прокуратуры и оперативниками установлена ​​причастность к указанному преступлению бывшего сотрудника полиции, который на момент совершения преступления находился на службе в органах Национальной полиции.

Указанный полицейский, злоупотребляя доверием потерпевшего, принял ряд мер с целью совершения и дальнейшего сокрытия незаконного завладения квартирами.

10 мая бывшему полицейскому вручено извещение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.
ForUm

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