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На украинско-румынской границе упал вертолет, вероятно перевозивший контрабанду.

Как сообщает Mukachevo.net, вертолет обнаружил в четверг вечером, 9 мая, пастух из села Сепынца. Речь идет о местности, которая вплотную расположена к границе с Украиной – на другом берегу реки Тиса расположены украинские села Бедевля и Тересва Тячевского района Закарпатской области.

Информацию о трагедии официально уже подтвердили в полиции и прокуратуре округа, которая открыла производство и должна выяснить все обстоятельства трагедии.

Некоторые из них уже обнародовали румынские СМИ. Так, по информации ряда румынских изданий, обнаружен вертолет российского производства, который предназначен для использования в гражданских целях, в частности для орошения полей. Возможная модель – Ка-26. В то же время, пишут издания, воздушное судно было без каких-либо регистрационных знаков и пересекло воздушное пространство Румынии нелегально. Наиболее вероятно – переправляли контрабандные сигареты, однако о каких-либо находках сигарет вблизи вертолета румынские СМИ не сообщают.

В то же время, сообщается об обнаруженном трупе мужчины, который, вероятно, и был пилотом судна. Официально полиция Румынии пока не предоставила никакой информации об этом человеке, пообещав установить личность и предоставить подробности.

Кроме того, некоторые румынские издания со ссылкой на собственные источники информируют, что погибший – 48-летний белорус из Минска Дмитрий К. 1971 года, который 5 марта отправился со столицы Беларуси поездом во Львов, а потом в Мукачево.

Также по предварительной информации из источников в правоохранительных органах Румынии, тело пилота обнаружили уже на стадии разложения, то есть наиболее вероятно, что авария произошла 2-3 недели назад. По предварительной версии румынских правоохранителей, вертолет летел слишком низко, чтобы его не заметили пограничники, зацепил деревья, потому упал.
ForUm

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