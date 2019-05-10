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Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины пресекли в Киеве деятельность мощной наркогруппировки, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы организовали изготовление и сбыт наркотических и психотропных веществ. Товар злоумышленники хранили в арендованных квартирах, реализовали товар в других арендованных помещениях и через разветвленную сеть дилеров.

По информации спецслужбы, участники группировки за месяц сбывали в столице амфетамин, таблетки МДМА и марихуану на сумму около одного миллиона гривен. Правоохранители задержали злоумышленников с наркотиками и психотропными веществами на одной из столичных квартир и изъяли свыше трех килограммов разного «зелья».

В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 307 решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению наркогруппировки проводились совместно со следственным отделом Голосеевского ГУНП в г. Киеве.
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