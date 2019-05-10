Фонд гарантирования вкладов добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного АО «Дельта Банк», который подозревается в выводе почти 50,63 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«06.11.2012 один из руководителей АО «Дельта Банк» от имени банка подписал договор хранения и залога с Bank Winter&Co. Aktiengesellschaft (Австрия). По этому договору АО «Дельта Банк» предоставил в залог австрийскому банку межбанковский депозит в долларах США в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору офшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова). Кроме того, банку Bank Winter&Co. Aktiengesellschaft было предоставлено право самостоятельно списывать средства с депозита после письменного уведомления о невыполнении заемщиком обязательств по кредитному договору», - говорится в сообщении.

В дальнейшем Bank Winter&Co. Aktiengesellschaft направил АО «Дельта Банк» сообщения о списании средств с этого депозитного счета за невыполнение Jamico Finance Ltd обязательств по кредитному договору и списал всю имеющуюся на корреспондентском счете сумму в 50,63 млн долларов США. Никаких документов по Jamico Finance Ltd, решений кредитного комитета, наблюдательного совета банка, внутренних распоряжениях банка по этим вопросам в АО «Дельта Банк» нет и в его системах учета не показано.

Упомянутому бывшему топ-менеджеру АО «Дельта Банк», который непосредственно подписывал договор хранения и залога с Bank Winter&Co. Aktiengesellschaft, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины, то есть растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, за что предусмотрено лишение свободы от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью. Сам подозреваемый во время допроса утверждал, что не подписывал договор и письма к нему.

В уголовном производстве допрошены ряд свидетелей, проведено пять экспертиз. Кроме этого, Фондом гарантирования вкладов на запрос ГПУ проведено аналитическое исследование и даны соответствующие выводы по указанным вопросам.

«Однако, несмотря на все полученные доказательства и установленные факты, а также вопросы, которые необходимо еще исследовать во время досудебного расследования, 13.12.2018 представитель ГПУ уголовное производство безосновательно закрыл», - отметили в ФГВФЛ.

Фонд гарантирования вкладов совместно с АО «Дельта Банк» безотлагательно подал соответствующие жалобы в Генеральную прокуратуру Украины и к следственному судье Печерского районного суда Киева. Как следствие, при рассмотрении жалобы прокурор ГПУ проинформировал следственного судью, что досудебное расследование в уголовном производстве снова продолжается.

В настоящее время Фондом и АО «Дельта Банк» планируется ряд мероприятий для активизации расследования факта умышленного вывода из банка около 50,63 млн долларов США.

Справка: Балансовая стоимость активов банка по уточненным данным на 01.03.2019 составила более 89 млрд грн, а оценочная стоимость едва превысила 29 млрд грн. При этом обязательства банка в соответствии с реестром акцептованных требований кредиторов почти достигли 54 млрд грн.