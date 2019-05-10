Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% ее территории, заявил министр внутренних дел Эстонии Март Хельме. Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Радио Свобода.

По словам Хельме, Москва «не хочет ни возвращать эту территорию, ни давать компенсацию за нее, ни вообще обсуждать этот вопрос».

При этом он добавил, что Эстония готова ждать решения территориального спора так же терпеливо, как Япония ждет решения вопроса Курильских островов.

«Эстония будет ждать решения территориального вопроса в рамках международного права. Воевать с Россией мы не собираемся», - добавил он.

Так министр прокомментировал вопрос журналистов относительно предстоящего визита в Эстонию французского политика Марин Ле Пен. Ранее Ле Пен заявляла, что украинский Крым был присоединен к России «добровольно». Официальный Париж признает Крым аннексированной территорией.

Хельме, который также возглавляет консервативную народную партию Эстонии, не уточнил, о каких именно территории идет. Но российское государственное информационное агентство ТАСС сообщает со ссылкой на дипломатический источник, что он мог иметь в виду сейчас российские город Ивангород и часть Печорского района - сейчас это части Псковской и Ленинградской областей России.

Ивангород с окрестностями и часть Печорского района были определены в составе Эстонии согласно Тартуским мирным договором в 1920 году, когда советская Россия признала Эстонию как независимое государство. Сейчас МИД России утверждает, что Тартуский мирный договор перестал действовать после оккупации Эстонии Советским Союзом в 1940 году (по официальной российской версии - «добровольного вступления Эстонии в состав СССР»), когда эти территории были отобраны в пользу советской России.