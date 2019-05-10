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В Украине 11-12 мая будет тепло, но местами пройдут дожди. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Днем в Украине (11 мая в Карпатском регионе и на юге страны также ночью) кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 16-21°.

В Киеве и области 11-12 мая переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 10°, днем 18-20°.

13 мая в Украине, 14 мая только в западных областях кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 7-13°, днем 18-24°, 14 мая на западе страны 13-19°.

В Киеве и области 13 мая кратковременные дожди, местами грозы, 14 мая без осадков. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.
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