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Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 26 протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении проректора НТУУ «Киевский политехнический институт имени И. Сикорского» Петра Ковалева, касающихся несоблюдения требований Закона Украины «О предотвращении коррупции»,сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что Ковалев, находясь на должности проректора по административно-хозяйственной работе, в течение 2018 года в условиях реального конфликта интересов заключал договоры на выполнение работ, оказание услуг и поставку материалов во время проведения ремонтных работ учебных корпусов и общежитий университета, а также оздоровительного комплекса «Маяк» с ООО «Новострой-3», учредителем, конечным бенефициарным владельцем и руководителем которого является его родной брат. Всего договоров было подписано на сумму около 2 миллионов гривен.

В НАПК подчеркнули, что своими действиями Ковалев совершил административные правонарушения, связанные с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Национальное агентство также отмечает, что составление протокола и передача его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке.
ForUm

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