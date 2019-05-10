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Следователи полиции Крыма совместно с представителями других правоохранительных органов разоблачили преступную организацию, занимавшуюся вербовкой и незаконным перемещением украинских граждан через государственную границу, сообщает пресс-служба полиции АР Крым.

По данному факту были возбуждены уголовные производства за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) и ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования установлено, что преступная группа занимается вербовкой украинских граждан для перевозки нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии в страны Западной Европы через акваторию Средиземного моря. Злоумышленники незаконно перемещали завербованных украинских граждан через государственную границу, в частности - и через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории автономии в Республику Турция.

Во время вербовки гражданам Украины сообщали о необходимости перевозки морским путем мигрантов. Однако вербовщики намеренно скрывали факт наличия жестокой уголовной ответственности за перевозку нелегальных мигрантов в тех странах, куда их перевозили.

В результате завербованные граждане Украины в большинстве случаев задерживались правоохранительными органами Греции и Италии. В настоящее время в странах Западной Европы отбывают наказание около 250 граждан Украины, которые стали жертвами преступных действий вербовщиков.

Вчера, 9 мая, следователи полиции Крыма совместно с представителями Южного регионального управления Госпогранслужбы и прокуратуры АР Крым в рамках расследования уголовного производства провели первый этап реализации по разоблачению преступной организации вербовщиков.

В результате проведения этих мероприятий разоблачены организатор процесса вербовки и перемещения граждан через государственную границу, а также его пособники. За совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 149 и ч. 2 ст. 332 УК Украины, им грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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