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Сегодня, 9 мая, в западных областях Украины ожидается поднятие уровня воды в реках, что может привести к затоплению территорий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, По данным Укргидрометцентра, 9 мая на р. Ворона у г. Тисменица (Ивано-Франковская обл.) сохраняется возможность дальнейшего подъема уровня воды на 0,1 - 0,5 м над фактическими уровнями с последующим затоплением поймы, сельхозугодий. При этом возможно достижение и превышение отметок затопления значительной части территории города Тысменица по обоим берегам.

В связи со значительными дождями ожидается продолжение подъема уровней воды над фактическими уровнями:

9 и 10 мая на правой притоках Припяти (Львовская, Волынская, Ривненская, Житомирская обл.) на 0,2 - 0,7 м, на отдельных участках возможен выход воды на пойму;

9 мая на Днестре на участке Галич - Нижний - Залещики на 0,7 - 1,2 м, без угрозы негативных последствий.
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