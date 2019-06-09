Синоптики предупредили о подъеме уровня воды на реках Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей в воскресенье, 9 июня 2019. Об этом сообщает Укргидрометцентр при Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу Укргидрометцентра, 9-10 июня на левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях уровень воды может подняться на 0,2 - 0,8 м над уровнями на 8:00 субботы.

Отмечается, что местами возможен выход воды на пойму, а при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий в трех областях Украины наблюдается подтопления населенных пунктов. Так, подтопления населенных пунктов зафиксированы в Херсонской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.