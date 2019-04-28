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Украинцев предупредили про грозы и шквалы на выходных 32

Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины 28-29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, 28-29 апреля на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,3 м, в нижних течениях Боржавы и Тисы до 1,5 м над текущими уровнями, в пределах русел, без негативных последствий.

Напомним, что на пасхальные выходные погода будет теплой, в западных и северных областях ожидаются дожди.  В субботу и воскресенье, 27-28 апреля, в западных областях умеренные, в Прикарпатье значительные дожди, местами грозы, на севере страны небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Температура ночью до +12, днем +25 градусов.

Синоптики предупредили о грозах и шквалах в отдельных областях Украины, по Киеву и Киевской области. По данным Укргидрометцентра, 28 апреля на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, днем в западных областях местами шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый). По Киеву и Киевской области 28 апреля гроза (I уровень опасности желтый).
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