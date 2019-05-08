Антимонопольный комитет Украины оштрафовал две компании с орбиты народного депутата и столичного застройщика Максима Микитася – «Северо-украинский строительный альянс» и «Спецстрой-плюс» - за антиконкурентные согласованные действия во время тендеров на строительство больницы Амосова и гимназии в Киеве на общую сумму почти 150 миллионов гривен с запретом участвовать в тендерах сроком на три года. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Мы приняли решение о сговоре двух компаний корпорации «Укрбуд», а именно: ООО «Спецбудплюс» и компании «Северо-украинский строительный альянс» на торгах - это больница Амосова и торги по реконструкции гимназии Бойченко на общую сумму порядка 3 миллиардов гривен. Киевским областным территориальным отделением были собраны доказательства, которыми была полностью доказана вина и заговор двух компаний», - заявил председатель Киевского территориального отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий.

Присутствующие на заседании представители «Северо-украинского строительного альянса» в комментарии журналистам заявили, что будут обжаловать это решение.

В АМКУ также подозревают сговор между двумя вышеупомянутыми компаниями при проведении тендера на ремонт Шулявского моста. Ранее комитет уже возбудил дело по признакам «антиконкурентных согласованных действий». По словам Хмельницкого, решение АМКУ может быть в конце мая.

«Там доказательства похожие, но есть еще доказательства, предоставленные нам правоохранительными органами. По Шулявскому мосту направлены представления с предварительными выводами, это проекты решений, одна компания уже их получила, другой компании или сегодня вручили или она получит на днях, - пояснил Хмельницкий. - С этого момента у них будет 10 дней на предоставление возражений, после чего мы их изучим и назначим коллегию для рассмотрения этого вопроса. Я планирую, что это будет конец мая - начало июня», - добавил он.

Расследовать возможный сговор на тендере по Шулявской развязке Антимонопольный комитет начал еще в августе 2018 года. В ведомстве обратили внимание на разницу между предложениями финалистов тендера - «Спецстрой-плюс» и «Северо-украинский строительный альянс» с орбиты народного депутата Максима Микитася - всего в тысячу гривен, а также на поддельный отзыв-рекомендацию «Спецстрой-плюс» об успешном выполнении похожего ремонта. В то же время, подчеркивает Хмельницкий, две другие компании по ряду несоответствий в документах к аукциону вообще не допустили.

Кроме того, в Антимонопольном комитете обнаружили, что IP-адреса, с которых компании-финалисты конкурса «Спецстрой-плюс» и «Северо-украинский строительный альянс» выходили на аукцион, принадлежат одному провайдеру и почти идентичны. Также в АМКУ установили, что фирма «Спецстрой-плюс» предоставила победителю беспроцентную возвратную финансовую помощь в размере 5 млн гривен со сроком возврата до 2023 года.

Ранее программа «Схемы» сообщала, что до финального аукциона на ремонт Шулявского моста допустили две фирмы, которые имеют финансовые связи с одним народным депутатом – Микитасем, а во время аукциона фирма с меньшей ставкой по неизвестным причинам отдала свой первый шаг. Это может свидетельствовать о том, что компании связаны между собой, а тендер был формальным, говорится в расследовании.

Микитась в прошлом известный столичный застройщик, который, как фиксировали «Схемы», летал вместе с мэром Киева Виталием Кличко на одном чартерном самолете. Также Кличко публично выступал в защиту скандального строительства фирмы Микитась «Укрбуд» - «Солнечной Ривьеры».

Что касается данных о том, что тендер состоялся с нарушениями, мэр ответил: «Если у вас есть такая информация, обращайтесь в правоохранительные органы, это их вопрос контролировать, чтобы ни в коем случае не было коррупционной составляющей. Я не могу следить за каждым тендером».

Напомним, в конце апреля Кличко заявил об угрозах срыва строительства Шулявского моста. Разбирать старый мост начали в ночь с 16 на 17 марта.