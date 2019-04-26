Город сделает все, чтобы строительство Шулявского путепровода продолжалось, заявил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии журналистам.

«Сейчас конструкции старого Шулявского путепровода уже демонтированы, и начинается строительство нового. Насколько я знаю, к подрядчику выдвинул претензии Антимонопольный комитет, - отметил Кличко. - Но город сделает все возможное, чтобы ни в коем случае строительство не остановилось».

Он добавил, что в случае, когда будут совершаться действия, которые могут повлечь приостановление работ по возведению моста, городская власть будет рассматривать их, как диверсию.

«Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы строительство продолжалось. И надеемся, что все другие структуры будут поддерживать город и не тормозить процесс возведения такого важного для столицы инфраструктурного объекта», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал ForUm, разбирать старый мост начали в ночь с 16 на 17 марта.

Проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера – моста с тремя съездами. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20 процентов. Длина нового путепровода составит 158 метров, он будет иметь шесть полос. Левоповоротные съезды будут иметь длину 293 метра и 2 полосы движения, правоповоротные длиной 561 метр – также с 2 полосами движения. На новой развязке построят велодорожку шириной 2 м и общей длиной 985 м. На одном из участков трасса для велосипедистов будет проходить под землей.

Общая стоимость реконструкции – 830,12 млн грн.

Продолжительность строительства - 17 месяцев. Стартовало оно с осени прошлого года, когда начали подготовительные работы. В частности, и переложение коммуникаций.