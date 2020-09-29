Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой штрафовать народных депутатов за неношение маски в сессионном зале. Об этом он сказал на заседании ВР, сообщает УНИАН.

Стефанчук призвал народных депутатов надеть маски в сессионном зале и соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Он напомнил, что маски должны защитить народных депутатов и их коллег от коронавируса.

Первый заместитель председателя ВР отметил, что устал напоминать народным депутатам о необходимости пребывания в маске в сессионном зале.

Стефанчук сказал: «Я хочу обратиться к министру внутренних дел Украины, чтобы в конце концов начали штрафовать народных депутатов за невыполнение ими требований, которые касаются соблюдения мер индивидуальной гигиены».