также в разделеПолитика
Фокин не видит подтверждения войны между Россией и Украиной на Донбассе 24
Рада обсудила петицию по «вагнеровцам», но не принимала решений 12
Эксперт: Партия Медведчука за год сделала рывок с 13% до 22% 13
Кузьмин: Медведчук выиграл бы выборы у Зеленского 15
КСУ отложил рассмотрение дела о конституционности закона о рынке земли 14
Политолог: Рейтинги показывают, что популярность «Слуги народа» падает, а ОПЗЖ – растет 36
Зеленский: Сегодня курс в Европу еще более актуален для Украины, чем раньше 23
Разумков: Постановления о местных выборах нет в повестке дня 11
Полиция открыла уже более 120 дел за нарушения на местных выборах 9
Комитет ВР одобрил создание Бюро экономической безопасности 8
Зеленский призвал ВР как можно скорее утвердить Антикоррупционную стратегию 27
«ЕС – не банкомат»: В Брюсселе объяснили удаление фразы Борреля 39
«Слугу народа» Галушко, обвинившего партию в коррупции, призывают сложить мандат 14
Рада рассмотрит госбюджет-2021 на внеочередном заседании 8
Долгачев: Руководство ОПЗЖ получило хороший урок партийной дисциплины от Медведчука 51
КСУ завтра рассмотрит дело о конституционности закона о рынке земли 34
Крушение Ан-26: Зеленский требует не медлить с выплатами семьям 16
Чугаенко: Очень скоро партия Медведчука догонит и перегонит «Слугу народа» 186

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой штрафовать народных депутатов за неношение маски в сессионном зале. Об этом он сказал на заседании ВР, сообщает УНИАН.

Стефанчук призвал народных депутатов надеть маски в сессионном зале и соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Он напомнил, что маски должны защитить народных депутатов и их коллег от коронавируса.

Первый заместитель председателя ВР отметил, что устал напоминать народным депутатам о необходимости пребывания в маске в сессионном зале.

Стефанчук сказал: «Я хочу обратиться к министру внутренних дел Украины, чтобы в конце концов начали штрафовать народных депутатов за невыполнение ими требований, которые касаются соблюдения мер индивидуальной гигиены».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги