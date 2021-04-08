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Спецпропуска для проезда в общественном транспорте Киева получили 363 депутата Верховной Рады Украины.

Об этом сообщили в Аппарате ВР, передает «Киевинформ».

Также в ВР сообщили, что «в связи с необходимостью обеспечить деятельность Рады, народных депутатов, подведомственных предприятий, учреждений и организаций» было получено 3000 спецпропусков для проезда в общественном транспорте Киева.

«Указанные пропуска были выданы народным депутатам, помощникам-консультантам народных депутатов, работникам Аппарата ВР, Института законодательства ВР, госпредприятию «Парламентский телеканал «Рада», госпредприятию «Редакция газеты «Голос Украины», госпредприятию - Издательство ВР, автобазе управления делами Аппарата ВР и другим подведомственным управлению предприятиям, учреждениям и организациям», - говорится в ответе на запрос.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса с понедельника, 5 апреля, введены более строгие карантинные ограничения.

Так, столица закрыла все школы и детские сады. Весь общественный транспорт работает по спецпропускам пассажиров. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

 
ForUm

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