На территории столичных лесопарковых хозяйств обустроена 41 зона для отдыха с необходимым инвентарем (лесная мебель, сформированное место для костра, навес от непогоды). Об этом заявил начальник Управления экологии и природных ресурсов Киевской городского государственной администрации Андрей Малеваный, сообщает пресс-служба КГГА.

Они ограждены минерализованными полосами, чтобы обезопасить от пожара зеленые насаждения. Также на период майских выходных будет усилено патрулирование лесопарковых хозяйств.

«Напоминаем киевлянам и гостям города, разжигать костер в лесах и парках, кроме как в специально отведенных зонах отдыха, запрещено действующим законодательством (ст. 152 Кодекса об административных правонарушениях) и предусмотрен штраф - от 340 до 1360 грн. Давайте вместе сохранять лес, ведь 32 000 гектаров городских лесов является важной составляющей экологического баланса Киева», - добавил Малеваный.

С картой расположения зон отдыха можно ознакомиться на сайте «Киевзеленстроя».



