За время боев в районе столицы Ливии Триполи с 5 апреля погибли 432 человека, 2069 – получили ранения.

Об этом сообщается на странице Всемирной организации здравоохранения ООН в Ливии в Twitter.

«С начала вооруженного конфликта в ливийском Триполи погибло 432 человек, еще 2069 получили ранения. Более 50 тысяч были вынуждены бежать из дома», - сообщили в организации.

В начале апреля лидер военных формирований, которые базируются на востоке Ливии генерал Халифа Хафтар объявил о начале наступательной операции с целью установления контроля над столицей страны Триполи.