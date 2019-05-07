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Во вторник, 7 мая, утром в семи пунктах пропуска на польско-украинской границе в Волынской и Львовской областях в очередях застряли  сотни автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

«Республика Польша: «Устилуг» - 90, «Угринов» - 60, «Рава-Русская» - 90, «Грушев» - 50, «Смильница» - 30, «Шегини» - 90, «Краковец» - 50», - сообщили пограничники.

При этом очередей на границе с Молдовой и Румынией нет.

На границе со Словацкой Республикой состоянию на 9 утра в двух пунктах пропуска находились 50 авто, и еще 80 – в пяти пунктах пропуска на границе с Венгрией.

Напомним, накануне, 6 мая, утром вышла из строя база данных Пограничной полиции Венгрии на всем участке украинско-венгерской границы. В связи с этим  на границе образовались очереди.
ForUm

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