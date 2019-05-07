Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе с 3 по 5 мая зафиксировала 20 ракетных систем залпового огня «Град», размещенных с нарушением линии отвода.

В отчете СММ ОБСЕ указано, что 3 мая мини-беспилотник СММ зафиксировал семь систем БМ-21 «Град», 122 мм на полигоне возле Миусинска, в 62 км на юго-запад от Луганска и 8 РСЗО (БМ-21) вблизи населенного пункта Садовый (57 км к юго-западу от Луганска).

4 мая наблюдатели видели 5 танков (Т-72), 5 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 10 буксируемых гаубиц (Д-30 - 5 ед., 2А65 «Мста-Б», 152 мм - 5 ед.), 5 РСЗО (БМ-21), 5 зенитных ракетных комплексов (9К35 «Стрела-10») и 2 противотанковые ракетные комплексы (9К111 «Фагот», 120 мм) в центре Луганска.

«Вооружение размещено за линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения», - подчеркнули в ОБСЕ.