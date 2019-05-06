Управление по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины на основании публикации «Правозащитники показали, как в ОРДО милитаризируют детей», размещенной 5 мая 2019 на сайте «Украинская правда», начало уголовное производство по ч. 1 ст . 258-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч. 1 ст. 304, ч. 3 ст. 149 и ч. 1 ст. 438 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Установлено, что в нарушение норм международного права, а также законов и обычаев войны представители незаконного вооруженного формирования террористической организации «ДНР» при финансовой и организационной поддержке Российской Федерации через военные лагеря и псевдопатриотические клубы готовят детей к боевым действиям. Вместе с тем детей воспитывают в духе идеологии сепаратизма и «русского мира», - говорится в сообщении.

В соответствии со статьями 47, 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 оккупационное государство не имеет права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах. Оккупационное государство может привлекать к принудительным работам только лиц, находящихся под защитой, которым исполнилось 18 лет, и только к такой работе, необходимой для обеспечения потребностей оккупационной армии или для надлежащего обеспечения населения оккупированной страны коммунальными услугами, продуктами питания, жильем, одеждой, транспортом и медицинскими услугами. Лица, находящиеся под защитой, не могут быть принуждены выполнять любую работу, которая предусматривала бы их участие в военных операциях. Оккупационная держава не может требовать от лиц, находящихся под защитой, применять силу для обеспечения безопасности помещений, где они выполняют порученную им работу.

Кроме этого, подпунктом ХХVI пункта «в» статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда предусмотрено, что набор или вербовка детей в возрасте до пятнадцати лет в состав национальных вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях является военным преступлением.

В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанных вопиющих правонарушений.

Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будут переданы в Международный уголовный суд.