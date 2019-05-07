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Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич отметил, что 8 и 9 мая по всей территории государства пройдут массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщает пресс-служба полиции.

По предварительной информации, в этих мероприятиях планируют принять участие около 220 тысяч человек. В связи со значительной численностью участников ситуационные центры на местах, начиная с 7:00 9 мая и до завершения мероприятий, - переводятся в чрезвычайный режим работы.

«Руководителям необходимо обеспечить эффективную координацию всех сил и средств полиции, привлеченных на мероприятия. Также отмечаю обеспечение максимального информирования Ситуационного центра Нацполиции о ходе мероприятий в регионах», - сказал Фацевич.

Он также отметил необходимость проведения руководителями территориальных подразделений полиции координационных встреч с представителями общественных организаций, отделений политических сил на местах и ​​тому подобное. Предметом обсуждения на этих встречах должно стать предотвращение противоправных действий в отношении участников массовых мероприятий. В частности, речь идет о недопущении провокационных ситуаций, связанных с использованием запрещенной символики тоталитарных режимов. В то же время полицейские осуществлять разъяснительную работу, направленную на недопущение конфликтов между гражданами.
ForUm

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