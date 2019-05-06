Голосеевский районный суд Киева продолжит рассмотрение обвинительного акта в отношении прокурора Генеральной прокуратуры Константина Кулика в незаконном обогащении, несмотря на отмену уголовной ответственности за преступление.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

По его словам, суд пока рассматривает ходатайства сторон.

Он отметил, что Кулик настаивает на оправдательном приговоре, но по этому поводу есть трудности, поскольку в приговоре (даже если он оправдательный) надо указать закон об уголовной ответственности, а такого закона уже не существует.

Напомним, 25 декабря 2015 года на основании обращения народного депутата Куприя и многочисленных публикаций материалов журналистских расследований Главным подразделением детективов НАБУ было начато досудебное расследование по факту незаконного обогащения военного прокурора сил АТО Кулика. В дальнейшем в реестр были внесены сведения о возможном получении им неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

4 июля 2016 года Соломенский районный суд Киева временно отстранил его от должности и отпустил под личное обязательство. 13 июля Апелляционный суд восстановил Кулика в должности военного прокурора сил АТО.

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд уголовное производство по делу Кулика в октябре 2016 года. Следствие считает, что Кулик за полтора года купил имущества на сумму больше, чем его зарплата за пять лет.