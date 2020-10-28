также в разделеПолитика
Шмыгаль: В местных бюджетах будет аккумулировано более 500 миллиардов 6
Медведчук: На местных выборах ОПЗЖ фактически победила в десяти регионах Украины 9
Назначен спикер украинской делегации в ТКГ 14
После решения Конституционного суда НАПК закрывает реестр е-деклараций 28
Судьи КСУ пожаловались Зеленскому на давление 8
Шмыгаль: Заявления о направлении средств для онкобольных на дороги – манипуляция 30
Скаршевский: Только судебная власть борется за суверенитет Украины 11
Vesti.ua: Зеленский кормит всех сказками про украинскую вакцину, а Медведчук предлагает реальную защиту от COVID-19 34
Эксперт: Закрыв Youtube-канал Медведчука, США расписались в политике двойных стандартов 35
От имени Зеленского установили венок к могиле Неизвестного солдата 26
Зеленский обещает вернуть е-декларирование через Раду, если КСУ его отменит 24
СМИ: КСУ частично признал неконституционной антикоррупционную реформу 13
У Зеленского прокомментировали решение ОАСК по Сытнику 33
В ЕК отреагировали на дипломатический спор между Украиной и Венгрией 25
Резников рассказал, когда появится законопроект об амнистии на Донбассе 27
НАБУ: Решение ОАСК по Сытнику является ангажированным и абсурдным 22
Линкявичюс: Оккупация Крыма будет препятствием вступлению Украины в НАТО 29
Гужва: Во многих горсоветах формировать большинство будет партия Медведчука 56

В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины, которыми были признаны неконституционными ряд антикоррупционных законов. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с ЕС Вадим Галайчук во время онлайн-дискуссии »Роль ЕС в урегулировании международных конфликтов на территории государств Восточного партнерства», передает УНИАН.

В частности, в контексте обсуждения идеи возможности назначения Евросоюзом специального представителя по делам Донбасса и Крыма народный депутат сказал, что сегодня надо констатировать определенную проблему, поскольку не секрет, что в ЕС вызывает озабоченность развитие определенных тенденций в Украине, связанных с атаками борьбу с коррупцией.

«К большому сожалению, мы действительно должны констатировать то, что решения, которые принимал Конституционный суд, включая вчерашние решение, вызвали серьезное беспокойство и в Украине тоже, и в Евросоюзе. И, конечно, это не может влиять в том числе и на процесс переговоров о том, насколько успешно решение этого вопроса со спецпредставителем», - отметил Галайчук.

По его словам, украинские дипломаты активно работают над тем, чтобы ускорить возможное назначение спецпредставителя ЕС, «но необходимо настраиваться на длительный переговорный процесс, чтобы сильнее привлечь основных союзников Украины к вопросу урегулирования ситуации на Донбассе».

«Повышение, усиления этой вовлеченности мы считаем хорошим сигналом», - добавил Галайчук.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Ранее экс-нардеп, член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко сообщил, что на закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий Национального агентства по противодействию коррупции.

Президент Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил

В Нацагентстве по предотвращению коррупции заявили, что судьи Конституционного суда приняли решение в «деле о незаконном обогащении» в собственных интересах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги