В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины, которыми были признаны неконституционными ряд антикоррупционных законов. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с ЕС Вадим Галайчук во время онлайн-дискуссии »Роль ЕС в урегулировании международных конфликтов на территории государств Восточного партнерства», передает УНИАН.

В частности, в контексте обсуждения идеи возможности назначения Евросоюзом специального представителя по делам Донбасса и Крыма народный депутат сказал, что сегодня надо констатировать определенную проблему, поскольку не секрет, что в ЕС вызывает озабоченность развитие определенных тенденций в Украине, связанных с атаками борьбу с коррупцией.

«К большому сожалению, мы действительно должны констатировать то, что решения, которые принимал Конституционный суд, включая вчерашние решение, вызвали серьезное беспокойство и в Украине тоже, и в Евросоюзе. И, конечно, это не может влиять в том числе и на процесс переговоров о том, насколько успешно решение этого вопроса со спецпредставителем», - отметил Галайчук.

По его словам, украинские дипломаты активно работают над тем, чтобы ускорить возможное назначение спецпредставителя ЕС, «но необходимо настраиваться на длительный переговорный процесс, чтобы сильнее привлечь основных союзников Украины к вопросу урегулирования ситуации на Донбассе».

«Повышение, усиления этой вовлеченности мы считаем хорошим сигналом», - добавил Галайчук.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Ранее экс-нардеп, член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко сообщил, что на закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий Национального агентства по противодействию коррупции.

Президент Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил

В Нацагентстве по предотвращению коррупции заявили, что судьи Конституционного суда приняли решение в «деле о незаконном обогащении» в собственных интересах.