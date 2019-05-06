Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по экономике, финансам и налоговым вопросам Даниил Гетьманцев предложил ввести всеобщее декларирования доходов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Гетьманцев отметил, что всеобщее декларирование – это не первый шаг, а один из последовательных шагов, которые предлагается реализовать вслед за налоговой амнистией капиталов, «за которую, как известно, проголосовали 73% избирателей», шагов как в налоговой, так и (что возможно еще важнее) в не налоговой сфере.

«Я убежден в том, что всеобщее декларирование, это мера, выходящая далеко за пределы налоговой системы как таковой. Это то что, в числе других мер, влияет на формат взаимоотношений государства и гражданина. То, что делает ответственным государство перед гражданином и порождает у него реальное, а не номинальное право требовать у государства встречное уплате налога удовлетворение, а сам факт уплаты налога порождает гордость у налогоплательщика, а не досаду от того, что не удалось уклониться», – подчеркнул он.

По словам Гетьманцева, всеобщее декларирование – это возможность, в частности, внедрения посемейного налогообложения доходов (как альтернативы), а также максимального использования налоговых вычетов (налоговых скидок), когда налогоплательщик, учитывая собственные доходы и расходы на протяжении года сможет существенно уменьшить сумму налога к платежу. «Всеобщее декларирование по нашему предложению не касается тех, кто получает доходы только от государства. В нем просто нет смысла. И тем самым, что налогоплательщик не подает декларацию, он подтверждает, что никаких других доходов у него нет», – подчеркнул он.

При этом Гетьманцев отметил, что всеобщее декларирование предполагается проводиь в электронной форме.

«Возможно, для кого-то это будет новостью, но обязанность подавать декларацию - это наша с вами конституционная обязанность (67 Конституции). Возможно, кого-то раздражает пример США, где от подачи декларации освобождены лишь не многие категории населения, но мне кажется это правильным примером для подражания. Возможно для кого-то всеобщее декларирование - это дополнительные неудобства и глупые затраты времени. Но я убежден, что всеобщее декларирование – это ответственность – перед собой, семьей, страной. И всеобщее декларирование – это право. Право требовать от государства, того государства, которое вполне осознано финансируется, а значит и принадлежит тебе», – подытожил он.