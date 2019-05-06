На ул. Бассейная в центре Киева произошел взрыв, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами, а также изучают записи с камер видеонаблюдения. Известно, что камеры зафиксировали, как женщина зашла в переход и разлила неизвестную смесь, а затем подожгла ее.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Усилия сотрудников полиции направленные на установление и задержание женщины, причастной к совершению правонарушения.

Женщина подожгла пакет с личными вещами. Звук якобы «взрыва», который услышали свидетели происшествия, - это хлопок в результате возгорания флакона аэрозольного дезодоранта, который был среди других вещей.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы.