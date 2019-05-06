Министр обороны Степан Полторак рассказал, что у него никаких переговоров с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским не было.

Об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает «Прямой».

«У меня не было никаких переговоров с новоизбранным президентом Украины. Я хотел бы сказать, что я цивилизованный человек, я буду действовать в рамках действующего законодательства и я думаю, что в настоящее время, когда такая встреча состоится, я готов доложить о состоянии Вооруженных сил Украины, о реформах, о задачах, о моем видении будущего Вооруженных сил Украины. И хотел бы сказать, что каждый должен действовать в рамках своих полномочий - новоизбранный президент в рамках своих полномочий, министр обороны в рамках своих», – подчеркнул он.

«Я выполняю свои функциональные обязанности и буду их выполнять и до тех пор, пока мне доверяет Президент, Верховная Рада и самое главное народ Украины», - заявил Полторак.

Напомним, Центральная избирательная комиссия по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента объявила избранным Президентом Украины Владимира Зеленского.