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За две недели 14 волонтеров собрали на Эвересте три тонны мусора. Вывозить его с высоты 8 тысяч метров приходится вертолетом,  сообщает CNN.

Среди находок были пустые банки и бутылки, и альпинистское снаряжение. Кроме того, найдены уже четыре тела погибших.

Власти Непала принялись решать проблему с мусором после того, как захламленность Эвереста поставила под угрозу всю экосистему горы. Волонтеры планируют продолжать свою работу в течение 45 дней.

Напомним, в феврале Китай закрыл на неопределенный срок доступ туристов к северному базовому лагерю Эвереста. Власти решились на этот шаг из-за того, что близ лагеря скопилось огромное количество мусора, и его необходимо собрать и вывезти.
ForUm

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