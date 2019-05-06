также в разделеПолитика
Луценко не видит оснований уходить в отставку 11
Стало известно, кто будет сажать Порошенко 484
Сасс: Слова Медведчука заставляют задуматься 145
Польский сайт «Энергетика 24» рассказал о «большой игре» Медведчука и Коломойского 133
На встрече с Зеленским из парламентариев самым вменяемым был Новинский 214
Назначен новый член Нацсовета по ТВ и радио 41
Новинский: Мы будем поддерживать все инициативы Зеленского, направленные на мир и развитие Украины 65
Зеленский: Дату инаугурации узнаем 14 мая на заседании Рады 93
Главы провластных фракций Рады не пришли на встречу с Зеленским 323
Кириленко: Инаугурация 19 мая означает, что Зеленский хочет досрочных выборов 84
Зеленский прибыл в Раду для консультации с главами фракций 102
Мураев призвал Зеленского развеять тьму 160
Порошенко подписал указ об увольнении главы Нацсовета по телерадиовещанию 38
Нардеп сообщил о встрече Зеленского с лидерами фракций по поводу инаугурации 53
Медведчук: Непрофессиональные действия руководства «Нафтогаза» привели к рекордному росту цен на газ 57
Порошенко: Украинский паспорт значительно опережает российский 607
Виталий Кличко присоединился к благотворительной акции «Ночь чемпионов» в США 37
Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине 86

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сам предложит вновь избранному президенту Владимиру Зеленскому свою отставку, одновременно он готов сотрудничать с ним во внешнеполитической сфере.

Об этом Климкин заявил журналистам во время общения в кулуарах Киевского еврейского форума, сообщает Укринформ.

«Во-первых, меня никто не уволит, поскольку у нас должна быть политическая культура. В политической культуре, и это, я считаю, очень правильно, по-человечески, будет позволить новому президенту выбрать тех, с кем он имеет дело в таких сферах, как внешняя политика и оборона. То есть, конечно, я додлжен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю «, - сказал Климкин.

Он добавил, что у него есть свои, в том числе политические планы, но он не исключает сотрудничество с вновь избранным президентом.

Министр отметил, что встречался с Зеленским и они обсуждали разные вопросы.

«Я считаю, что там, где совпадают принципы и где совпадают приоритеты, и я в этом очень оптимистичен, мы, безусловно, будем работать и дальше. Это касается как возможных советов, если они потребуются, обсуждения, а также, возможно, участия в переговорах. Я считаю, что это не о нас, не о персоналиях, а собственно об Украине», - резюмировал Климкин.

Напомним, Центральная избирательная комиссия по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента объявила избранным Президентом Украины Владимира Зеленского.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги