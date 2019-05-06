Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сам предложит вновь избранному президенту Владимиру Зеленскому свою отставку, одновременно он готов сотрудничать с ним во внешнеполитической сфере.
Об этом Климкин заявил журналистам во время общения в кулуарах Киевского еврейского форума, сообщает Укринформ.
«Во-первых, меня никто не уволит, поскольку у нас должна быть политическая культура. В политической культуре, и это, я считаю, очень правильно, по-человечески, будет позволить новому президенту выбрать тех, с кем он имеет дело в таких сферах, как внешняя политика и оборона. То есть, конечно, я додлжен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю «, - сказал Климкин.
Он добавил, что у него есть свои, в том числе политические планы, но он не исключает сотрудничество с вновь избранным президентом.
Министр отметил, что встречался с Зеленским и они обсуждали разные вопросы.
«Я считаю, что там, где совпадают принципы и где совпадают приоритеты, и я в этом очень оптимистичен, мы, безусловно, будем работать и дальше. Это касается как возможных советов, если они потребуются, обсуждения, а также, возможно, участия в переговорах. Я считаю, что это не о нас, не о персоналиях, а собственно об Украине», - резюмировал Климкин.
Напомним, Центральная избирательная комиссия по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента объявила избранным Президентом Украины Владимира Зеленского.
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