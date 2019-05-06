Неформальная группа специалистов, которая займется привлечением к суду Петра Порошенко и людей из его окружения, формируется из числа известных политических эмигрантов и бизнесменов, чей бизнес был разрушен либо «отжат» за время каденции экс-президента Украины.

О том, что в Украине и за рубежом создана группа людей, поставивших перед собой цель посадить Порошенко и его приспешников, в эфире телеканала Newsone заявила заместитель главного редактора издания «Страна» Светлана Крюкова.

«Есть неформальная группа людей, которая будет заниматься планомерным и системным преследованием пока еще действующей элиты при власти. Насколько я знаю, они уже начали привлекать крупные частные детективные компании, которые занимаются расследованием офшоров, недвижимости и счетов президента и его ближайшего окружения за рубежом», - сказала Крюкова.

В соответствии с инсайдерской информацией, между членами группы четко распределены направления работы в соответствии с их профессиональным опытом работы в Украине. На данный момент известно о том, что работу с судами возглавил экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов, прокуратуру будет «отрабатывать» бывший зам генпрокурора Давид Саквалеридзе, расследованием преступлений в налоговой и таможенной сфере займется экс-руководитель Главного управления ГФСУ в АРК Крым, лидер Политической партии местного самоуправления Александр Кондрашов. Финансовое и ресурсное обеспечение работы группы взяли на себя братья Григорий и Игорь Суркисы и народный депутат Александр Онищенко.

Известно также о том, что в ближайшее время к деятельности группы присоединятся экс-лидер партии «УКРОП» Геннадий Корбан, бывший нардеп Андрей Артеменко, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий и многие другие.

Всех этих людей объединяет намерение вернуться в Украину после инаугурации Владимира Зеленского и помочь новому Президенту выполнить свои предвыборные обещания посадить за решетку Порошенко и его окружение.

«Мы планируем заняться тем, чтобы все преступления предыдущего режима не остались безнаказанными. Даже если этим откажется заниматься новая власть. Мы выстроим работу так, что у них не будет выбора. Порошенко, Парубий, Пашинский, Гройсман, высшие чины генеральной прокуратуры, лидеры БПП, НФ, их функционеры, в зависимости от попадания под руку - каждый из них совершил сотни преступлений, а Порошенко и несколько сотен», - заявил Андрей Портнов.

«Где бы я сейчас был, если бы не стал защищаться? Если бы не вышел в публичную плоскость? Если бы не боролся? Я рад, что принял именно такое решение. И что за три года никто не смог меня переломить, переубедить и столкнуть с намеченного пути. Я приеду, чтобы довести начатое до конца», - сказал Александр Онищенко.

В ближайшее время в Украину планирует вернуться и Александр Кондрашов. Об этом сообщили в Политической партии местного самоуправления (ПАРМС). Пресс-служба заявила, что ей не известно о вхождении Кондрашова в какие-либо группы, акцентировав внимание на том, что с апреля 2017 года, в виду политических репрессий администрации Порошенко, партия была вынуждена вывести свою работу из публичной плоскости.

«ПАРМС приложила максимум усилий для поражения на Президентских выборах режима Петра Порошенко. Наш лидер Александр Кондрашов был вынужден временно покинуть страну в силу политически мотивированных преследований. В ближайшее время Кондрашов вернется на родину. После инаугурации нового Президента пройдет съезд нашей политической силы, в ходе которого будет выработана стратегия возобновления публичной деятельности, обозначены планы относительно участия в грядущих парламентских и местных выборах», - заявили в пресс-службе политсилы.

По мнению директора Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуарда Попова, за 5 лет Порошенко сломал много судеб, сделал банкротами немало влиятельных людей, и теперь пришло время нести ответственность.

«Информация о преступных схемах, в которых замешан Порошенко — секрет полишинеля. Вскрыть их — дело времени. В первые месяцы или даже год президентского правления Зеленскому объективно нечего будет предъявить обществу. Поэтому новый Президент Украины заинтересован в подобных «общественных инициативах», - резюмировал эксперт.