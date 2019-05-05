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У полицейского здания в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана произошел взрыв, в результате чего пострадали 30 человек. Об этом сообщает Khaama Press.

Как сообщается, группа вооруженных боевиков совершили нападение на полицейский участок. Силовики обезвредили двух нападающих.

Отмечается, что в результате взрыва и последующего нападения пострадали по меньшей мере 30 человек. Все пострадавшие были госпитализированы. Информации об их состоянии нет.

Напомним, ранее отряд сил специального назначения национальной полиции Афганистана ликвидировал одного из главарей террористической организации «Исламское государство». Боевик, известный под именем Муфты Узбек, был уничтожен силами безопасности вблизи поселка Дахана-е-Горы в северо-восточной провинции Баглан.
ForUm

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