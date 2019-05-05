В столице России Москве 5 мая активисты вышли на единичные пикеты в поддержку осужденного украинского режиссера Олега Сенцова и с требованием обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщил один из общественных активистов Константин Котов участники акции вышли к станции метро «Арбатская» с плакатами «Обмен всех на всех! Свободу Олегу!»,«Нет - войне с Украиной».

После начала акции сотрудники российской полиции подошли к Константину Котову для проверки документов.

«Они проверили у меня паспорт, убедились, что я гражданин России. Хотели еще регистрацию, но я не показал. Долго спорили, я их убеждал, что регистрацию проверять они не имеют права. В конце концов они ушли», - рассказал активист.