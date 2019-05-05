Организация «ПИД» заявляет о намерении не допустить проведения в Тель-Авиве международного песенного конкурса «Евровидение», который должен начаться 14 мая. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Учитывая то, что делегации начали прибывать в субботу на песенный конкурс «Евровидение», который начнется через десять дней, организация Палестинский исламский джихад (ПИД) из сектора Газа пообещала сорвать это мероприятие в Израиле», - говорится в сообщении.

«Мы будем препятствовать врагу достичь успеха в организации любого фестиваля», - говорится в заявлении ПИД, обнародованном после того, как ВВС Израиля в ответ на ракетные обстрелы своей территории начали уничтожать десятки целей в секторе Газа.

Как сообщалось, из сектора Газа по Израилю было выпущено не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

Израильские военные нанесли ответные удары по 120 целям по всему сектору Газа.

По данным полиции, в результате обстрела ранения получили двое израильтян, повреждены жилые дома, десятки тысяч людей были вынуждены уехать в безопасную зону.