Девять человек погибли в результате налетов с воздуха израильских сил с палестинского сектора Газы. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Jazeeraсо ссылкой на собственные источники, передает УНН.

По данным телеканала, девятой жертвой израильских атак стал арабский юноша, погибший при разрыве ракеты в лагере Бурейдж, расположенном в центральной части сектора.

Ранее сообщалось, что минувшим днем при налете на южные районы Газы стали 37-летняя беременная палестинка и ее годовалая дочь. Ранее днем в результате авиаудара погиб палестинский подросток.

Позднее газета The Times of Israel сообщила, что израильтянин, который несколько часов назад получил ранение при атаке, умер в городе Ашкелон. По имеющимся данным, мужчина умер от ран, полученных в результате обстрела одного из кварталов Ашкелона.

Ранее официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд указал, что двое израильтян получили в субботу ранения в результате ракетных обстрелов израильских городов из сектора Газа. По его словам, в Ашкелоне, расположенном на юге страны, «в результате обстрела ранения средней степени тяжести получил израильтянин, который эвакуирован в госпиталь для лечения». Кроме того, при разрыве ракеты в городе Кирьят-Ят тяжелые ранения получила женщина, которая тоже была госпитализирована.

Напомним, вчера военные Израиля сообщили о том, что ударили танками по военным постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запущенные оттуда более 90 ракет.