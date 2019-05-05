Альпинист из Украины скончался в воскресенье во время восхождения на Эльбрус. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

«В 11.28 в воскресенье поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 3500 метров альпинист из Украины 1985 года рождения при восхождении, по предварительным данным, потерял сознание и скончался», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для эвакуации спортсмена на место выдвинулись 14 спасателей на двух единицах техники.

В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России РИА Новости уточнили, что тело погибшего спортсмена уже спустили в поселок Терскол.

Подтверждения данной информации от украинской стороны в настоящее время нет.